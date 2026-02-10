女優の黒柳徹子（92）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。歌手・新浜レオン（29）の父のエピソードに驚く場面があった。

同番組では、昨年11月に開催された「第19回 徹子の部屋コンサート」の模様を紹介。トークコーナーで、新浜の母の実家が梨園を経営していることが明かされると、以前梨を送ってもらったという黒柳は「食べましたよ、おいしかったです」と絶賛した。

そして「オススメの食べ方はあります？」と質問。新浜は「塩をちょっと掛ける、とくに伯方の塩という塩が」と勧めると、会場から拍手と笑い声が。

新浜が「実は父親がですね、“は・か・た・の・塩”という、あの声をやってた時がありまして」と、CMのサウンドロゴを再現すると、黒柳は「お父様の声なの！？」と目を見開いた。

改めて「私、“は・か・た・の・塩”って聞いてる時、アナタのお父様の声を聞いてたの！？凄い、お父様の声だって」と驚く黒柳に、新浜は「なので、梨に塩をちょこっと掛けて、昔からよく食べてた」と振り返った。

また「あと赤ワインで漬ける、梨のワイン煮というのを小さい頃から食べてまして」と続けると、黒柳は「おいしいでしょうね、きっとね。やってみよう」と興味津々。新浜が「いやいや、僕がやってお届けします」と前のめりになると、黒柳は「いえいえ、大丈夫です」とサラリと断り、会場では笑いが起こっていた。