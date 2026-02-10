フジテレビの人気バラエティー番組「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）が10日、生放送され、火曜レギュラー陣が驚きのパフォーマンスと共に登場する場面があった。

この日のオープニングではMCの「ハライチ」と神田愛花が「投扇興王」と書かれた金の扇子を手に登場。澤部佑は「いやあ、ご覧になりましたか？朝から我々、（TBSの）人気番組『ラヴィット!』に行ってまいりまして。『ぽかぽか』金曜、毎週やってますね、投扇興という扇子を投げる競技でラヴィット!チームと対戦しましてね」と振り返った。

トーナメント形式での対戦で、結果については「見事優勝しました」と扇子を掲げて胸を張った。

「貫禄ありましたね、我々」と神田が話せば、澤部は「35点、澪標（みおつくし）を」と神田が大技に成功したと回顧。神田は「たまたま、ラッキーで」と声を弾ませた。澤部は「赤坂が湧きましたよね」とも証言、岩井勇気は「投扇興って面白いね」としみじみと話した。

澤部はさらに「『ラヴィット！』チームの皆さん、また『ぽかぽか』でお待ちしてますんで」とラブコールを送った。

続いて火曜レギュラーを呼び込むと、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一、声優の花澤香菜、アイドルグループ「OCTPATH」の栗田航兵、四谷真佑、進行役の同局・小室瑛莉子アナウンサーは皆親指と人さし指を立てた「ラヴィットポーズ」と共に笑顔で登場した。

澤部はノリノリの小室アナに「ラヴィット！するな！フジテレビアナウンサーが一番ラヴィット！するな！」とツッコミ。小杉は「実は俺たちは本番前に今日何しようって会議をするんですけど、小室さんから“ラヴィットやりましょう”って」とまさかの局アナからの提案だったとぶっちゃけて笑わせた。

澤部が「ラヴィット！出たい？」と尋ねると、小室アナは笑顔で「出たい」と即答し、手を振って冗談だとアピールした。