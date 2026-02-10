ミラノ・コルティナオリンピックは９日、各地で競技が行われた。

９日のスノーボード女子ビッグエア決勝で、村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１７９・００点をマークして金メダルに輝いた。３回の試技のうち高い方から２回の得点の合計で争う種目で、村瀬は１回目と３回目に８９点台の高得点を挙げ、ゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）、ユ・スンウン（韓国）とのハイレベルな争いを制した。他の日本勢は、鈴木萌々（もも）（キララクエストク）が６位、深田茉莉（ヤマゼン）は９位、岩渕麗楽（れいら）（バートン）が１１位だった。

五輪代表争いで女子最後の４枠目に滑り込んだ１８歳の鈴木が、日本勢２番手の６位入賞。今後の飛躍を予感させるエアを披露した。

２回目、横４回転の大技にトライ。着地がやや乱れたものの何とか耐え、両手を広げて喜びを爆発させた。８１・５０点という点数には、「完成度で点が伸び悩んだので、その差がすごく悔しい」と振り返りつつも、「五輪の舞台で１４４０（４回転）を２個成功させるのが目標だったけど、片方を決められたのは良かったのかな」と自分に及第点を与えた。

２０２４年にワールドカップ（Ｗ杯）デビューしたばかりだが、ビッグエアで３位３回、昨季の世界選手権では４位に入った成長株。「スロープスタイルこそ金メダルを取りたい」と初出場の五輪で意気盛んだ。（小沢理貴）