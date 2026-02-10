あのキャラの服はこうして作られる「CGWORLD 2026年3月号」デジタルファッション作成大特集号、本日発売
【CGWORLD 2026年3月号】 2月10日 発売 価格：1,540円
ボーンデジタルは2月10日、「CGWORLD 2026年3月号」を発売した。価格は1,540円。
今号は「デジタルファッション制作ハンドブック2026」特集。CGを使った服づくりの基本知識や、クロスシミュレーションソフトMarvelous DesignerのTIPS、VRChatやゲーム、ライブなどの制作事例など、リアリティある衣服表現のノウハウが全56ページに詰まっている。
