　ボーンデジタルは2月10日、「CGWORLD 2026年3月号」を発売した。価格は1,540円。

　今号は「デジタルファッション制作ハンドブック2026」特集。CGを使った服づくりの基本知識や、クロスシミュレーションソフトMarvelous DesignerのTIPS、VRChatやゲーム、ライブなどの制作事例など、リアリティある衣服表現のノウハウが全56ページに詰まっている。