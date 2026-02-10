ヨコオ<6800.T>が後場急騰し、ストップ高の水準となる前営業日比５０４円高の３１０５円に買われた。２０２１年２月以来、約５年ぶりの高値水準となる。きょう正午ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の８７５億円から８９０億円（前期比７．４％増）、営業利益予想を４０億円から４５億円（同６．５％増）に引き上げた。営業利益は減益予想から一転増益を見込んでおり、業況を好感した買いが集まっている。期末配当予想は２円増額の２７円とする。年間配当予想は５２円（前期は４８円）になる。



売上高については４～１２月期の実績と直近の受注見通しを反映した。利益面では電気機器用コネクター部門で金をはじめ原材料価格の上昇によるコストアップが継続するものの、回路検査用コネクター部門における生成ＡＩ関連の検査需要の拡大による受注増が利益を押し上げる。為替差益の縮小が見込まれるなか、営業増益などを踏まえ、最終利益予想は据え置いた。４～１２月期は売上高が６６０億５７００万円（前年同期比６．８％増）、営業利益が３２億６５００万円（同５．３％増）、最終利益は２３億６１００万円（同７．６％減）だった。



出所：MINKABU PRESS