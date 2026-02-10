「可愛すぎる」「天使」「本当に輝いてる」17歳“ニッパツの女神”が卒業
女優・モデルの堀口真帆さんが7日に自身のX(@mahochunn)やインスタグラム(@horiguchi_maho)を更新し、ニッパツ三ツ沢球技場への来場を報告した。
現在17歳の堀口さんは中学2年生だった2022シーズンに横浜FCのスタジアムアシスタントMCに就任し、2025シーズンからはスタジアムMCを務めていたが、昨季をもって卒業。7日にホームで行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-A第1節・モンテディオ山形戦に来場し、直接ファン・サポーターに卒業の挨拶を行った。
堀口さんは今回の投稿で「ありがとうございました」と綴り、ユニフォーム姿で花束を抱きかかえる写真を掲載。これに「可愛すぎる」「とても美しくてかわいいです」「天使すぎる」「めちゃくちゃ素敵です」「横浜FCのユニフォームを着ると、ナチュラルな魅力が際立ってて本当に輝いてる」「お疲れさまでした」「横浜FCにかかわってくれて ありがとうございます!」「また三ツ沢で会えるのを楽しみにしてます!!」といった声が寄せられた。
ありがとうございました☺️— 堀口 真帆 & Staff (@mahochunn) February 7, 2026
#yokohamafc #横浜FC #堀口真帆 より pic.twitter.com/3g7bpDYhs9