Snow Manの佐久間大介が雑誌『Sweet』2月号（1月9日発売）に登場したカットを、写真家・峠雄三が自身のInstagramで公開した。佐久間は「『さっくんが語る、声のシゴトとキレイの話』」企画に登場している。

【写真】佐久間大介の”片目ショット”①②

■ゴールドのピンキーリング＆ピアスと白肌も映える一枚

峠は「撮影させていただきました」と添えて写真を公開。片目を手で隠し、キリッと前を見据える佐久間が写し出されている。無機質な白背景にピンクヘアや濃い色ジャケットが映えており、胸元にはほくろもチラリ。ゴールドのピンキーリングやピアスも輝いている。

「ため息が出るほど美しい」「片目を隠す仕草がたまらない」「まさにスウィートなさっくん」「ほくろが色っぽい」などといったファンの声が続々と到着。

また佐久間は“片目隠しポーズ”を、2025年12月25日に発売された『TVガイドVOICE STARS vol.36』の誌面でも披露しており、TVガイドVOICE STARS公式Xで公開されている。こちらでは、白シャツにシルバーアクセを合わせた佐久間が、片手に小さめの花束を持ち、その花束で片目を隠している。

■写真家・峠雄三が公開した『Sweet』カット

■花束で片目を隠した『TVガイドVOICE STARS vol.36』カット