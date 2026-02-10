BE:FIRSTの公式SNSが更新。BE:FIRSTに密着した大ヒットドキュメンタリー映画シリーズ『BE:FIRST THE MOVIE』第3弾となる映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』の舞台挨拶の様子が公開された。

【動画】BE:FIRSTブラックコーデでオーラ放つ舞台挨拶／映画のヒットを受け公開されたスペシャル映像

■BE:FIRST、映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』舞台挨拶 4会場での表情を公開

2月8日に行われた舞台挨拶は、まずメンバーが2人ずつ、3つの映画館に分かれて実施された。MOVIXさいたまにはSHUNTOとRYUHEIが、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にはJUNONとLEO、横浜ブルク13にはSOTAとMANATOが、それぞれ舞台に上がった。

公開された動画では、各会場での舞台挨拶の様子が収められており、SOTAとMANATOが舞台裏で楽しげに会話を交わす姿も映し出されている。

続いて、新宿バルト9にて行われたメンバー全員が揃っての舞台挨拶の様子も。SOTAは黒シャツ×黒スーツ、SHUNTOはレザーのブルゾンを纏い、JUNONはスーツにドットのシャツ、ダブルのスーツにハイネックのLEO、MANATOはジャケット×レザーパンツ、細いストライプの入ったビックシルエットのRYUHEIなど、ブラックを基調にしながらも、個性に合わせたスタイリングの違いが目に楽しい。

6人が揃ったことで、どこかリラックスした表情を見せているのも印象的だ。動画の最後は集合写真を撮影するメンバーたちの凛々しい横顔で締めくくられている。

SNSでは「ふたりずつの挨拶の様子も見られて嬉しい！」「ソウマナ楽しそう（笑）」「みんなブラックコーデで揃っててかっこいい」「スタイリング優勝」「黒ビーファ好き」「立ち姿もカッコ良すぎる」など、大きな反響が寄せられている。

■「世界を本気で目指していきたい」と語る姿も。BE:FIRSTドキュメンタリー映画スペシャル映像

なお、映画のヒットを受け、BE:FIRSTがワールドツアー中に自らカメラを回して撮影したシーンを盛り込んだスペシャル映像も公開され、こちらも注目を集めている。