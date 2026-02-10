いよぎんホールディングス <5830> [東証Ｐ] が2月10日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比30.1％増の858億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の885億円→980億円(前期は750億円)に10.7％上方修正し、増益率が18.0％増→30.6％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の332億円→427億円(前年同期は320億円)に28.6％増額し、増益率が3.7％増→33.3％増に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比32.8％増の306億円に拡大した。



株探ニュース

