櫻護謨 <5189> [東証Ｓ] が2月10日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2.6億円の黒字(前年同期は1.5億円の赤字)に浮上し、通期計画の5.2億円に対する進捗率は50.6％となった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比68.2％減の2.5億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.3倍の2.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.3％→8.9％に急改善した。



