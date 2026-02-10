フリーアナウンサーの神田愛花（45）が10日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。他局人気番組への生出演の結果を報告した。

この日のオープニングではMCの「ハライチ」と神田が「投扇興王」と書かれた金の扇子を手に登場。澤部佑は「いやあ、ご覧になりましたか？朝から我々、人気番組『ラヴィット!』に行ってまいりまして。『ぽかぽか』金曜、毎週やってますね、投扇興という扇子を投げる競技でラヴィット!チームと対戦しましてね」と振り返った。

トーナメント形式での対戦で、結果については「見事優勝しました」と扇子を掲げて胸を張った。

「貫禄ありましたね、我々」と神田が話せば、澤部は「35点、澪標（みおつくし）を」と神田が大技に成功したと回顧。神田は「たまたま、ラッキーで」と声を弾ませた。澤部は「赤坂が湧きましたよね」とも証言、岩井勇気は「投扇興って面白いね」としみじみと話した。

澤部はさらに「『ラヴィット！』チームの皆さん、また『ぽかぽか』でお待ちしてますんで」とラブコールを送った。