Uruが2月9日に配信リリースした新曲「今日という日を」のMVが公開された。

本楽曲は、2月20日公開の映画『教場 Requiem』の主題歌として書き下ろされた、節目に立つ人の心情に静かに寄り添い、前へ進む背中を押す1曲。Uruは楽曲について「多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この『今日という日を』に吹き込みました。ふと立ち止まった時や、躓いた時など、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたらいいなと思います」と語っている。

MVは、監督を谷本将典が担当し、主演を俳優 大西利空が務めた。学生生活の中で直面する挫折や葛藤、そして卒業という人生の転機を通して、主人公が前に進んでいく姿を描いた映像作品となっている。

なお本楽曲は、2月18日にリリースされるニューアルバム『tone』に収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）