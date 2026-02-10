楽天モバイルは、AI技術を基盤とした「仮想化無線アクセスネットワーク（vRAN）」の実現に向けて、インテルと戦略的連携を強化したと発表した。

インテルとの連携で、モバイルネットワークのパフォーマンスとエネルギー効率を向上させ、通信分野の技術革新を次世代AIでけん引することを目指す。

両社はこれまで、インテルの汎用プロセッサー「Xeon」を搭載したvRANの展開で協力していた。この協力関係を深化させることで、AIを統合した次世代vRANの実現に取り組む。

vRANは、無線アクセスネットワーク（RAN）を構成するCU（Centralized Unit）とDU（Distributed Unit）を、仮想化ソフトウェアとしてクラウド上に実装するもので、コスト削減や保守作業の効率化などに寄与する。

AIベースのvRANは、以下のアプローチを通じてネットワークのパフォーマンスと効率を向上させられるという。

周波数利用効率の向上周波数利用を最適化し、ネットワークのパフォーマンスとキャパシティを向上させる。 RANの運用自動化自動化によりネットワーク管理を効率化し、運用を簡易化する。 リソース配分の最適化ネットワークのリソースを動的に割り当て、効率を高める。 エネルギー効率の向上RANの消費電力を大幅に削減する。

楽天モバイルとインテルは、RANの基盤技術である無線信号処理（レイヤー1）やデータ制御（レイヤー2）、RAN運用管理プラットフォーム全体のAI活用について共同で検証中。信頼性と低遅延なリアルタイム性を維持しながら、RAN基盤へのAI統合を目指す。

また、楽天モバイルは、インテルが提供する最新のvRAN向けAI開発キット「インテル FlexRANリファレンスソフトウェア」やAIツール、ライブラリ群を用いて、RANの高負荷な処理に特化したAIモデルのトレーニングから導入までを実施している。

今回の連携では、AI内蔵アクセラレーション機能「AVX-512 VNNI」や「AMX」を備えたインテルの汎用プロセッサー「Xeon 6 SoC」を活用し、超低遅延なAI処理の実現を図る。