「まつ毛凍ってるー！」玉井詩織、フィンランド旅行へ！ 「-25℃エグww」「凍ってんのやば美し！」
ももいろクローバーZの玉井詩織さんは2月10日、自身のInstagramを更新。旅行でフィンランドを訪れたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】「まつ毛凍ってるー！」「-25℃エグww」
ファンからは「真っ白になってる…！」「-25℃エグww」「まつ毛凍ってるー！」「凍ってんのやば美し！」「雪姫だね」「芸術的な推しだ、、、」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「雪姫だね」玉井さんはフィンランド旅行中に撮影した3枚の写真を投稿。「まつ毛と前髪が凍る世界！ 楽しかったぁ」とあるように、1枚目では玉井さんのまつ毛や前髪が白くなっており、凍っていることが分かります。また2、3枚目に写る温度計は、マイナス25℃を表示。極寒の雪国を満喫したようです。
「完全防備〜〜！モコモコでかわいい」9日の投稿でも「昨日は東京も雪降ったね 年始の北欧旅でも雪を堪能してきました」とつづり、フィンランドで撮影した写真を公開した玉井さん。ファンからは「完全防備〜〜！モコモコでかわいい」「なんですのそのポーズかわいいｗｗｗ」といった反響が寄せられていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
