セブン‐イレブンで“手軽なごちそう” 濃厚＆満足感たっぷりな『オマール海老味わうクリームコロッケ』が登場
セブン‐イレブン・ジャパンは、揚げ物惣菜から新商品として、オマール海老と野菜の旨味がつまった『オマール海老味わうクリームコロッケ』（税込180.36円）を、17日よりセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。
【写真】サクサク衣の『オマール海老味わうクリームコロッケ』
コロッケに使用しているアメリケーヌソースは、海老の殻をじっくり煮出し、野菜とともに旨味を丁寧に引き出している。海老のコクと野菜の甘みが重なり合い、深みのある味わいに。
宮城県蔵王産の鮮度の良い牛乳をたっぷり使用し、乳脂肪分4.4％の濃厚なクリームに仕上げた。やさしいミルクの風味となめらかな口どけが特長で、海老の旨味を引き立てながら、全体の味わいに濃厚なクリームのコクを加えている。素材同士のバランスにこだわった、最後まで飽きのこない味わいに。
■担当者コメント
ライフスタイルの変化により、家庭での揚げ物調理を控える方が増えています。そうした中で、セブン‐イレブンが強みとする惣菜系商品の魅力を活かし、お客様のニーズに応える専門店品質の商品をお届けしたいと考えています。惣菜系揚げ物をさらに進化させ、毎日の食卓を支える存在となることを目指し、今後も商品開発に取り組んでまいります。ご自宅で手軽に、本格的な味わいをお楽しみください。
【写真】サクサク衣の『オマール海老味わうクリームコロッケ』
コロッケに使用しているアメリケーヌソースは、海老の殻をじっくり煮出し、野菜とともに旨味を丁寧に引き出している。海老のコクと野菜の甘みが重なり合い、深みのある味わいに。
■担当者コメント
ライフスタイルの変化により、家庭での揚げ物調理を控える方が増えています。そうした中で、セブン‐イレブンが強みとする惣菜系商品の魅力を活かし、お客様のニーズに応える専門店品質の商品をお届けしたいと考えています。惣菜系揚げ物をさらに進化させ、毎日の食卓を支える存在となることを目指し、今後も商品開発に取り組んでまいります。ご自宅で手軽に、本格的な味わいをお楽しみください。