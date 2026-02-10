『ばけばけ』錦織（吉沢亮）“異例”の日本語セリフが話題 「我を忘れて」「突然彼氏に別れを告げられた彼女のよう」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）第92回が10日に放送され、“異例”ともいえる日本語セリフが話題を集めた。
【写真】『ばけばけ』錦織さん、思いもよらぬことに頭真っ白の様子
ヘブン（トミー・バストウ）は松江を離れ、熊本に行くことを希望。トキ（高石）は戸惑いながら、家族たちと同意した。しかし、錦織（吉沢亮）は知らなかった。
ヘブンは「マツエ、フユ、サムイ…ジゴク」と理由を説明。それを聞いて、錦織は「えぇ…」と驚き「寒さなんて、それぐらいどうとでもなりますよ」と翻意をうながした。
錦織は「本当の理由は何ですか？」と向け、ヘブンに対して日本語で語りかけた。「本当は、松江に書きたいものがなくなってしまったんじゃないですか？滞在記も出してしまって。ですがほら、前にお話していた虫の話、あれ書きましょうよ。ヘブンさんなら何でも書きますし、私も何だってしますから」。トキが「錦織さん、日本語…」と気にするほどだった。
さらに、錦織は「この屋敷が気に入らないのであれば、新居を探しますし、中学が気に入らないのであれば、何なりをおっしゃってください。生徒たちが物足りないのであれば、もっと厳しく教えます。洋服の制服が気に入らないのであれば、着物にしたっていい」と続けたが、ヘブンは「ゴメンナサイ！」と断った。
SNSでは「我を忘れて日本語で詰め寄る錦織」「錦織さんがショックで余裕なくなって、ヘブンさんに日本語で話しまくってしまうのか…」「突然彼氏に別れを告げられた彼女のような錦織」など、多数の声が寄せられている。
NHK ONEで見逃し配信を実施。
