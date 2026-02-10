小学生ギャルモデル活躍のメディア『KOGYARU』、新グッズ

　イオンファンタジーは20日より、小学生ギャルがメインモデルとして活躍するメディア『KOGYARU（コギャル）』のアイテムを、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとする同社運営のアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンラインにて展開する。

【画像】ネイルチップ、しっぽチャーム、ルームシューズほか…新グッズ（一覧）

　小学生ギャルがメインモデルとして活躍するメディア『KOGYARU』がプライズになってモーリーファンタジー・PALOに初登場。毎日持ち歩きたくなる、使いたくなる“ギャルかわ”にこだわったラインナップで6アイテム全19種類となっている。

　また、モーリーファンタジー公式X、インスタグラムで「モデルのサイン入りスマホポーチ」が当たるプレゼントキャンペーンを開催する。