小学生ギャル向け新グッズ、『KOGYARU（コギャル）』が発表 ネイルチップ＆しっぽチャームほか
イオンファンタジーは20日より、小学生ギャルがメインモデルとして活躍するメディア『KOGYARU（コギャル）』のアイテムを、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとする同社運営のアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンラインにて展開する。
【画像】ネイルチップ、しっぽチャーム、ルームシューズほか…新グッズ（一覧）
小学生ギャルがメインモデルとして活躍するメディア『KOGYARU』がプライズになってモーリーファンタジー・PALOに初登場。毎日持ち歩きたくなる、使いたくなる“ギャルかわ”にこだわったラインナップで6アイテム全19種類となっている。
また、モーリーファンタジー公式X、インスタグラムで「モデルのサイン入りスマホポーチ」が当たるプレゼントキャンペーンを開催する。
