セブン‐イレブンに“もっちり”『ベーグル』登場 3種の濃厚チーズがとろけ出す
セブン‐イレブン・ジャパンは、中華まんカテゴリーの新商品として『もっちり食感のチーズベーグル』（税込180.36円）」を、17日より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。
【写真】チーズがとろ〜り『もっちり食感のチーズベーグル』断面
「究極のもっちり食感」を実現したベーグルは、中華まんのケースで発売。通常のベーグルとは異なり、中華まんの蒸し器を応用することで、唯一無二のもっちり感を実現。ソフトな弾力と温かい生地で、いつでもでき立てのようなおいしさを味わえる。
ベーグルの中からとろけ出すチーズは、ゴーダ、チェダー、パルメザンの3種チーズを使用しながら、くどくない配合に。生地にチーズが絡み合い、最後までおいしく食べられる。もっちりとした生地と塩気のあるチーズの組み合わせは、相性抜群で食べ応えも十分。
■担当者コメント
ベーグルは「パサパサした印象がある」というお客様の声から、もっちりしっとりとしたベーグルの開発に着手し、「究極のもっちり食感」を実現することができました。ランチやおやつ、仕事帰りなど、ふと立ち寄ったコンビニで手軽にでき立てのようなおいしさを味わえます。温かい湯気とともに広がるチーズの香りと、生地のもっちり食感で満足度もバッチリです。ぜひお近くのセブン‐イレブンでご賞味ください。
【写真】チーズがとろ〜り『もっちり食感のチーズベーグル』断面
「究極のもっちり食感」を実現したベーグルは、中華まんのケースで発売。通常のベーグルとは異なり、中華まんの蒸し器を応用することで、唯一無二のもっちり感を実現。ソフトな弾力と温かい生地で、いつでもでき立てのようなおいしさを味わえる。
■担当者コメント
ベーグルは「パサパサした印象がある」というお客様の声から、もっちりしっとりとしたベーグルの開発に着手し、「究極のもっちり食感」を実現することができました。ランチやおやつ、仕事帰りなど、ふと立ち寄ったコンビニで手軽にでき立てのようなおいしさを味わえます。温かい湯気とともに広がるチーズの香りと、生地のもっちり食感で満足度もバッチリです。ぜひお近くのセブン‐イレブンでご賞味ください。