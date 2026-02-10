【キーウ＝倉茂由美子】ロシアの侵略を受けるウクライナでは、多くのスポーツ選手が拠点を失い、国外での競技生活を強いられている。

ミラノ・コルティナ五輪で１１日の女子バイアスロン１５キロなどに出場を予定するダリナ・チャリク選手（２４）は、幼い息子を母国に残し、葛藤を抱えて競技を続けてきた。「ウクライナは決して屈しないという強さを、世界にも息子にも示したい」と誓う。

１月下旬、チャリク選手は遠征先のチェコ中部で、スマートフォンに映る長男ダニイル君（４）の写真に目を潤ませた。ダニイル君は、ウクライナ北部チェルニヒウ州の村で夫ミコラさん（２６）や両親と暮らす。露軍による連日の空襲で大規模停電が続いているといい、「そんな環境に息子を置いたまま競技をやる意味があるのか。自問自答しない日はない」と唇をかんだ。

２０２２年２月に侵略が始まると、チャリク選手が住む露国境から約３０キロ・メートルの村に露軍の戦車が侵入し、空爆も始まった。生後４か月だったダニイル君のために粉ミルクを買い集め、約１か月間を地下シェルターで過ごした。

４月に露軍が撤退し、幼少期から通っていた練習拠点を訪れると、空爆と戦闘で完全に破壊され、見る影もなかった。「これまでの私の人生が奪われてしまった」。喪失感で、競技復帰の気力は消えうせた。

コーチからは、「君にこの競技の未来がかかっている」と説得を受けた。復帰して代表チームの一員となれば、練習や試合で大半を国外で過ごすことになる。戦時下で幼い息子のそばを離れられないと断ったものの、自分に期待をかけてくれたことはうれしかった。「迷わずやりたいことをやって」。夫や両親は、育児を全て引き受けると背中を押してくれた。

競技復帰後は国外の練習拠点や大会を転々とする生活を続けながら、母国への露軍の攻撃を毎朝確かめた。地元が被害に遭えば、集中できなくなった。ダニイル君との電話で「ママのところにはシャヘド（イラン製無人機）は飛ばないんだね」と言われると、自分だけが安全な環境にあるという罪悪感で涙があふれた。

それでも、「ロシアのせいで何かをあきらめてはいけない」と自分を奮い立たせ、結果を残すことに全てをかけてきた。

バイアスロンを続ける理由は、もはや「好きだから」ではない。戦いだ。「どれだけミサイルや砲弾を使っても、ウクライナから何も奪うことはできないと五輪の舞台で世界に証明する」。母国で待つ息子に、「ママかっこいい」と誇りに思ってもらいたい。その一念が自らを支えている。

８００か所以上のスポーツ施設が破壊

ウクライナ政府によると、ロシアの侵略で破壊されたスポーツ施設は８００か所以上。そのうち五輪やパラリンピック選手が使用していたのは２０か所に上る。

チェルニヒウのバイアスロン施設では、今も崩落した建物が残され、射撃場の的には露兵が撃ったとみられる実弾の痕が残る。侵略当初、首都キーウを目指す露軍が基地にするため占拠を試み、ウクライナ軍との激しい戦闘となった。

廃虚となった施設周辺の滑走コースでは、地元の子どもが練習を続けている。侵略前は２４人が通っていたが、多くは国外に逃れ、４人に減った。指導者のジャンナ・ゾッツさん（５０）は「必ず再建し、子どもたちのチャンスと未来を守りたい」と語った。