【「HHKB」シリーズ「スターターキット」】 2月10日～3月30日 販売 特別セット価格：40,000円～

PFUは、同社のキーボード「Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）」シリーズの「スターターキット」に新たなラインナップを加え、同社が運営するオンラインショップ「PFUダイレクト」にて本日2月10日より特別価格で販売する。販売期間は3月30日まで。

「春からの新生活や働き方の変化に合わせて、デスク環境をアップデートしたい」というユーザーを応援するため、HHKB本体とオプション（パームレスト・キーボードルーフ）を組み合わせた「スターターキット」が登場。今回のラインナップには、昨年2025年10月に発売された「HHKB Professional Classic Type-S」も新たに加わっている。

有線接続のみのシンプルな構成ながら、Type-Sならではの打鍵感、ホームポジションから手を離さずに入力できる合理的なキー配列、自分好みにカスタマイズできるキーマップ変更機能など、HHKBの魅力が凝縮されたスタンダードモデルで、初めてHHKBを選ぶ人にも扱いやすく、お求めやすいセット価格となっている。昨年2025年に引き続き「HHKB Professional HYBRID Type-S」と「HHKB Studio」のセットも用意されており、自身のスタイルにあったモデルを選べる。

1月20日から「HHKB新生活応援キャンペーン」も実施中。抽選で最大4万円分のAmazonギフトカードが当たる企画となっている。期間は3月31日まで。

製品特長

本体は、Professionalシリーズのスタンダードモデルである「Classic Type-S」とフラッグシップモデルの「HYBRID Type-S」、そしてポインティングスティックやジェスチャーパッドを搭載したAll-in-Oneキーボード「HHKB Studio」から選べる。

パームレスト（タイピングベッド）を使うことで、キーボードと手の高低差が埋まり、より快適にタイピングができる。素材にはソリや捻じれが生じにくいプライウッドが採用されている。

またキーボードルーフは衝撃や落下に強い構造設計で、素材にも高い耐衝撃性を誇るポリカーボネートを採用したHHKBロゴ入りカバー。持ち運び時の衝撃から本体を守る。何かの拍子にキーが押され続けてしまう状態を防ぐことができるほか、離席時のほこり対策としても有効。

HHKBスターターキット（全16セット）

HHKB Professional Classic Type-Sセット（NEW）

HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/日本語配列（墨）：31,900円

・タイピングベッド（チョコレート）：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

合計価格：41,580円

特別セット価格：33,000円

※写真は英語配列

HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/日本語配列（白）：31,900円

・タイピングベッド（クリアー）：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

合計価格：41,580円

特別セット価格：33,000円

※写真は英語配列

HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/日本語配列（雪）：31,900円

・タイピングベッド（クリアー）：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

合計価格：41,580円

特別セット価格：33,000円

※写真は英語配列

HHKB Professional HYBRID Type-Sセット

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/日本語配列（墨）：36,850円

・タイピングベッド（チョコレート）：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

合計価格：46,530円

特別セット価格：40,000円

※写真は英語配列

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/日本語配列（白）：36,850円

・タイピングベッド（クリアー）：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

合計価格：46,530円

特別セット価格：40,000円

※写真は英語配列

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/日本語配列（雪）：36,850円

・タイピングベッド（クリアー）：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

合計価格：46,530円

特別セット価格：40,000円

※写真は英語配列

HHKB Studioセット

HHKB Studio 英語配列/日本語配列（墨）：44,000円

・Studio専用タイピングベッド（チョコレート）：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

合計価格：53,680円

特別セット価格：45,000円

※写真は英語配列

HHKB Studio 英語配列/日本語配列（雪）：44,000円

・Studio専用タイピングベッド（クールグレー）：4,950円

・HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

合計価格：53,680円

特別セット価格：45,000円

※写真は英語配列

HHKB本体を購入した人の中から抽選で合計30名に最大40,000円分のAmazonギフトカードが当たる「HHKB新生活応援キャンペーン」実施中