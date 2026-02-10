アイドルグループ「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の元メンバーでアーティストの岩橋玄樹（２９）が１０日、東京・増上寺で行われた「メジャー１ｓｔシングル『Ｄａｎｇｅｒｏｕｓ Ｋｅｙ』（２月１１日発売）ヒット祈願」に出席。注目のスポーツの話題に言及した。

現在、日本と米・ロサンゼルスで２拠点生活中の岩橋は「ＷＢＣもありますし、ＦＩＦＡもやりますので、今スポーツがすごく盛り上がっている。アメリカンフットボールのスーパーボウルも。みんなエキサイティングしてて、アメリカのスポーツっていうのは自分の芸能活動においてもすごくモチベーションになる」とＬＡでの暮らしに言及。

現在開催中のミラノ・コルティナ五輪に出場している選手に向けては「結果が出なくても、オリンピックに出れたことが誇りだと思う。そういう人たちからモチベーションをもらいたいですし、逆に『Ｄａｎｇｅｒｏｕｓ Ｋｅｙ』を聞いてもらって、選手の背中を押せる存在になれたら」とエールを送った。

また、野球好きでジャイアンツファンでもある岩橋は「僕が小学校、中学校の時に第一線で活躍していた選手たちがどんどん引退していく中で、ベテランの坂本勇人選手が残ってくれてるってことはポイント」と今年の活躍に期待。岩橋と同世代で、ブルージェイズに移籍した岡本和真とも話す機会があったといい「ぜひアメリカで一緒にご飯行きましょうって約束もした。ＷＢＣでの活躍も楽しみです」と笑顔で語った。