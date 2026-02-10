沖田愛加アナ、膝上ミニスカで美スタイル披露「可愛すぎる」「ガーリーな雰囲気で素敵」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が2月8日、自身のInstagramを更新。ファーコートを合わせた冬のミニスカート姿を公開し、話題となっている。
【写真】28歳美人アナ「スタイル抜群」膝上ミニスカ姿のプライベートショット
沖田アナは「妹のわんこ」とつづり、犬を抱いた写真を投稿。茶色のファーコートに、白いアーガイル模様のニットと白い膝上スカート、ベージュのハイソックスを合わせたスタイルで犬と共に出かける様子を公開している。同投稿では正面からのショットや見返りショット、座って犬と戯れるショットなど様々なアングルの写真を見ることができる。
この投稿に「コートふわふわで最高」「ガーリーな雰囲気で素敵」「愛加ちゃんもわんこも可愛い」「冬のファッション似合ってる」「スタイル抜群」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳美人アナ「スタイル抜群」膝上ミニスカ姿のプライベートショット
◆沖田愛加アナ、冬コーデ披露
沖田アナは「妹のわんこ」とつづり、犬を抱いた写真を投稿。茶色のファーコートに、白いアーガイル模様のニットと白い膝上スカート、ベージュのハイソックスを合わせたスタイルで犬と共に出かける様子を公開している。同投稿では正面からのショットや見返りショット、座って犬と戯れるショットなど様々なアングルの写真を見ることができる。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に「コートふわふわで最高」「ガーリーな雰囲気で素敵」「愛加ちゃんもわんこも可愛い」「冬のファッション似合ってる」「スタイル抜群」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】