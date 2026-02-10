せいせい（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/10】モデルの“せいせい”こと田向星華が2月8日、自身のInstagramを更新。セクシーなパジャマ姿を公開し、話題となっている。

【写真】24歳ギャルモデル「攻めてる」大胆肌見せパジャマ姿

◆せいせい、セクシーなパジャマ姿披露


せいせいは「もうすぐバレンタインだね イベント前ってわくわくする」とつづり、白地に赤いハートドット柄のパジャマ姿の写真を投稿。パジャマはオフショルダーでウエストが出るデザインのトップスとショートパンツのセットとなっており、引き締まったウエストやスラリと美しい脚が際立つセクシーな姿を見せている。

◆せいせいの投稿に反響


この投稿に「今日も可愛い更新」「攻めてるパジャマ」「スタイル憧れる」「ハート柄が素敵」「天使発見」「お腹冷えないか心配」「オシャレなパジャマ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）

