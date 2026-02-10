日本スケート連盟（JSF）の公式インスタグラムが2026年2月9日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した日本代表・坂本花織選手の近影を公開し、「美しすぎます」などと反響を呼んでいる。

団体戦「銀」に沸く中、雰囲気たっぷりの1枚

日本スケート連盟は9日に「#坂本花織 #kaorisakamoto #milanocortina2026」と投稿し、坂本選手のオフショット1枚を公開した。

レンガ風の壁を背景に、五輪の形で出来た大きなサングラスをかけて遠くを見つめ、片腕を上げて指先を首に添えるようなポーズを決めている。髪は後ろでまとめ、濃い赤色リップといった姿だ。

投稿は3万8000件超の「いいね」を集め、「かおちゃんやっぱ最高 モデルさんやん！」「どこの女優かと思ったら、坂本さん」「セレブ感スゴイ」「このお茶目さが可愛くて好き」「めっちゃ美しすぎます」などと反響を呼んでいる。

坂本選手は6日に行われた団体女子ショートプログラムで78.88点、9日の団体女子フリーは148.62点といずれもトップの成績を収めた。団体戦で日本は銀メダルを獲得した。17日には女子シングルのショートプログラムが控えている。