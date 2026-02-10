巨人の則本昂大投手が宮崎キャンプ第３クールの初日、ＣＳ放送日テレジータスのキャンプ中継のインタビューに登場した。

楽天からＦＡ移籍し新天地で先発として期待される１４年目右腕。キャンプ１日目からブルペン入り。１００球以上投げ込む日なども作っている。ここまでの調整を問われ「順調に自分のやりたいことができてると思います。とにかくブルペン入ってフォームを固めることを第２クールまではやれたかな。まずまずかなと思いますけどもう少し出力を上げたり細かいことはやっていかないと」と振り返った。

若手投手が多い１軍メンバーとなるが「元気で明るくやってくれているのですぐになじめたのかなと思います」とチームメートに感謝。特に大勢は「いつでもポジティブシンキングなのでそれに乗りながらやれています」と笑顔を見せた。一番驚いたことに「短パンで練習していいっていうのが衝撃的でした。楽天は基本アップはユニホームでランニングからハーフパンツＯＫくらいだったので」と説明した。

最後はファンへ「ジャイアンツ１年目の則本です。持っているもの全て出し尽くしてジャイアンツのために頑張ります」と決意を表明した。