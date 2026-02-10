【すーぱーそに子 ぬーどるストッパーフィギュア―ブラックビキニver.―】 7月ごろ 展開予定

フリューは、プライズ「すーぱーそに子 ぬーどるストッパーフィギュア―ブラックビキニver.―」を7月ごろに展開することを発表した。

本製品は、ニトロプラスのライブマスコットガール「すーぱーそに子」の水着姿を、同社のプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化するもの。2025年1月に展開された「すーぱーそに子 ぬーどるストッパーフィギュア -ホワイトビキニver.-」から水着のカラーリングをブラックに変更している。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、黒色のセクシーな水着姿のそに子を一足先に確認することができる。

(C)2006 NITRO ORIGIN