黒の水着姿がセクシーなすーぱーそに子の「ぬーどるストッパーフィギュア」が7月ごろ展開決定！
【すーぱーそに子 ぬーどるストッパーフィギュア―ブラックビキニver.―】 7月ごろ 展開予定
フリューは、プライズ「すーぱーそに子 ぬーどるストッパーフィギュア―ブラックビキニver.―」を7月ごろに展開することを発表した。
本製品は、ニトロプラスのライブマスコットガール「すーぱーそに子」の水着姿を、同社のプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化するもの。2025年1月に展開された「すーぱーそに子 ぬーどるストッパーフィギュア -ホワイトビキニver.-」から水着のカラーリングをブラックに変更している。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、黒色のセクシーな水着姿のそに子を一足先に確認することができる。
＼#フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) February 10, 2026
【#すーぱーそに子】
🎧ぬーどるストッパーフィギュア―ブラックビキニver.―
昨年好評だったホワイトビキニに続き、ブラックver.が登場🖤
ちょっぴり大人なビキニ姿のそに子は、26年7月頃より展開予定🌴@FURYU_prizeをフォローで続報を✅#ぬースト #フリュープライズ… pic.twitter.com/1EuSWBHwLi
(C)2006 NITRO ORIGIN