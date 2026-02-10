ヘアケア新ブランドSOLA WEATHER CAREで晴れツヤ髪を叶える

どんな天気でも髪のツヤやまとまりに差が出る毎日、忙しい朝でも晴れやかに輝く髪を叶えたい人に朗報です。ヴィークレアの新ヘアケアブランド「SOLA WEATHER CARE」が、髪質や悩みに合わせたモイストタイプとリペアタイプのセットを全国で順次発売。晴れツヤ髪を目指すお得な限定トリプルセットも見逃せません♪

晴れツヤ髪を叶える2タイプ

SOLA WEATHER CAREは、モイストタイプとリペアタイプの2ラインを展開。モイストタイプは乾燥やパサつきが気になる髪にうるおいを与え、しっとりとした手触りに。

リペアタイプはダメージケアに特化し、切れ毛や枝毛を防ぎながら、健やかでなめらかな髪へと導きます。髪の悩みに合わせて選べるのが魅力です。

限定トリプルセットで手軽にお試し

全国のドラッグストアで数量限定発売の「クリスタル モイストタイプ／リペアタイプ ヘアミルクinミストトリプルセット」は、シャンプー・トリートメント各400mLに加え、アウトバスアイテムのヘアミルクinミスト150mLをセット。

通常合計4,895円(税込)のところ、3,300円(税込)でお得に試せる特別価格です。全国のドラッグストア・バラエティストアにて順次発売。数量限定。

2WAYヘアミルクinミストでUV対策も

ヘアミルクinミストはプッシュ速度で2WAY仕様に変化。素早くプッシュするとヘアミストとして髪のUV対策※1に、ゆっくりプッシュするとヘアミルクとして髪をしっとり包み込みます。

紫外線による乾燥やパサつきから髪を守りつつ、さらりとした軽やかな仕上がりを実現します。

※1 紫外線による乾燥対策

毎日のヘアケアが晴れやかに

SOLA WEATHER CAREなら、天気に左右されない晴れツヤ髪を叶えつつ、ダメージケアやUV対策※1も手軽に可能。モイストタイプ・リペアタイプの限定トリプルセットで、髪も心も晴れやかに♪

忙しい毎日のヘアケア時間を、特別なひとときに変えてくれるアイテムです。