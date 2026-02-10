◇NBA レイカーズーサンダー（2026年2月9日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が9日（日本時間10日）の本拠地サンダー戦で先発出場。28歳初戦の前半は4得点4リバウンドをマーク。チームは9点ビハインドで折り返した。

27歳ラストマッチとなった7日（同8日）の本拠地ウォリアーズ戦では今季最多タイの4本の3Pシュートを含む18得点の躍動。チームも逆転勝利で3連勝を飾った。

8日に28歳の誕生日を迎えた八村。28歳初戦となったこの日もスタメンに名を連ねた。第1Qは残り7分10秒に左サイドでジャンプシュートを決めて初得点。残り2分11秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り7分11秒から途中出場すると、残り3分28秒にはゴール下でシュートを決めた。

八村はチーム最長17分出場。4得点4リバウンドをマークした。シュートは5本試投で2本成功。FG成功率は40％。3Pシュートは3本試投したが全て失敗に終わった。

チームは第1Qは1点ビハインドで終了。第2Qは0―14のランをくらって、突き放される場面もあった58―67と何とか一桁点差で前半を折り返した。