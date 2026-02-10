TWICE モモ、背中ざっくりドレスで美スタイル披露！ 「レベチ」「ウエスト美しすぎ」と絶賛の声
TWICEのMOMO（モモ）が、2月9日（月）に自身のInstagramを更新。背中がざっくり開いた黒のドレスを着こなす姿を披露し、絶賛するファンの声が届いている。
【写真】「レベチ」「ウエスト美しすぎ」 ファンを魅了したモモのドレス姿
■ストレートヘアでクールに
今回モモが「MISAMO listening party」と投稿したのは、2月7日（土）に開催された、“MISAMO”のJAPAN 1st ALBUM『PLAY』のリリース記念リスニングパーティーのオフショット10枚。
タートルネックのマーメイドドレスは、背中やウエストが見えるデザインとなっており、モモの美しいスタイルを際立たせていた。
また、ミディアムロングの髪をセンター分けにしたヘアスタイルでクールな印象を演出している。
モモの魅力あふれる姿に「レベチ」「ウエスト美しすぎ」「beautiful」「めっちゃビーナスやーん」「かっこいい。きまってる」「So gorgeous」など世界中のファンから反響が集まった。
“MISAMO”は、TWICEのミナ、サナ、モモの日本人メンバー3人から成るユニット。2月4日（水）に新作アルバム『PLAY』をリリースすると、2月6日（金）にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されたスペシャル・イベント「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」に登場し、収録曲の「Confetti」を世界初披露。翌日は東京でトークショーが実施され、その多忙ぶりも注目されている。
引用：MOMO（＠momo）Instagram
