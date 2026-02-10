ºòÇ¯10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡ª51ºÐ¤ÇÂè2»ÒÃÂÀ¸¸øÉ½¤â¡Ä¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹à53ºÐºÇ¿·»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÜ¿¬¤ê¤Î¥·¥ï¤â¡×¡Ö¼ãºî¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÇ¯¤Î½Å¤ÍÊý¡×
°ì»þ´üà¾Ã¤¨¤¿á½÷Í¥¤Î¸½ºß¤Ï¡Ä
¡¡ºòÇ¯Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½÷Í¥¶È¤ËÉüµ¢¡Ä¡£ÊÆ¡¦½÷Í¥¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹(53)¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Apple¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖApple TV¡×¤Î¸ø¼°X¤¬4·î10Æü¤«¤éÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ö¥¢¥¦¥È¥«¥à¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ¡£¼ç±éÇÐÍ¥¤Î¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹(61)¤ä¶¦±é¤¹¤ë¥¥ã¥á¥í¥ó¤é¤ÎºîÃæ¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥ÕÌò¤Î¥¥¢¥Ì¤¬¡¢²áµî¤ÎÀ¶»»¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«¸Ê¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¥À¡¼¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡£ ¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§¡¢¥«¥¤¥ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥á¥í¥ó¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÂç¤¤Ê¸ý¤ÇÌÜ¿¬¤ê¤Î¥·¥ï¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤êÈþ¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ç´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¼ãºî¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÇ¯¤Î½Å¤ÍÊý¡£Æ´¤ì¤ë¡×¡Ö53ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï±Ç²è¡Ö¥á¥ê¡¼¤Ë¼ó¤Ã¤¿¤±¡×(1998Ç¯)¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2014Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖANNIE/¥¢¥Ë¡¼¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òºÇ¸å¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢ºòÇ¯1·î¸ø³«¤ÎNetflix±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½÷Í¥Éüµ¢¤·¤¿¡£¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï15Ç¯¤ËÊÆ¡¦¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥°¥Ã¥É¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡×¤Î¥Ù¥ó¥¸¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥Ç¥ó(46)¤È·ëº§¤·20Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢24Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡