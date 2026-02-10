¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¡×à¸µ¥®¥ã¥ë¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá°ÂÀ¾¤Ò¤í¤³¡¢47ºÐÃÂÀ¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤ËÍÅÀº¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¡×
Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç
¡¡¤«¤Ä¤Æà¥®¥ã¥ë¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÀ¾¤Ò¤í¤³¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡9Æü¤Ë47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿°ÂÀ¾¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¡¡³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¡º£Ç¯¤â¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¡¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÍÅÀº¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö±×¡¹¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ÂÀ¾¤Ï1996Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤äCM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£°ì»þµÙ¶È¸å¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£