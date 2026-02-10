クリス・ゴッタラップが今年3戦2勝！ボール変更で何がどう良くなった？【スタッツ分析】
＜WMフェニックス・オープン 最終日◇8日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞
【画像】ゴッタラップの使用ボールを拡大すると、変なマークが！
松山英樹とのプレーオフを制し、「ソニーオープン・イン・ハワイ」に続いて今年3戦2勝目を飾ったクリス・ゴッタラップ。既報の通り、ブリヂストンとボール＆アイアンの使用契約を結んで『TOUR B X』ボールの新世代に移行済みで、コレが勝利に貢献したと言う。
「今回の優勝は自分のゴルフキャリアの中で非常に価値のある勝利となりました。ブリヂストンのNEW『TOUR B X』はドライバーショットで過去最高の飛距離とボールスピードを与えてくれました。また、グリーン周りでのアプローチのコントロール性能も素晴らしく、今まで使用したボールの中で一番のボールです。今後も勝利を積み重ねられるよう、頑張りたいと思います」（ゴッタラップ） 「過去最高のボール」とは言うものの、マイナーチェンジしたボール変更でそこまでプレー内容に影響が出るものだろうか？ そこで昨季とスタッツを比較し、今季のゴッタラップの進化について詳しく見ていきたい。
■アイアン、ウェッジの順位が大幅アップ 衝撃的な変化を見せたのがアイアンショットの指標『SG: Approach the Green』だ。昨年は平均やや下の105位だったが、今季なんと21位まで急浮上。特に100ヤードを超えるアプローチの精度（Approaches from > 100 yards）は、139位?20位へと文字通り“別次元”の進化を遂げていた。 Approaches from 125-150 yards 149位?46位（103位↑）Approaches from 75-100 yards 160位?51位（109位↑） ここで注目したいのが『Fairway Proximity』という指標だ。これは「フェアウェイから打った第2打（あるいは第3打）が、どれだけピンの近くに止まったか」という、いわば“絶好のライからのショット精度”を表すもの。この数値が昨季の142位から17位へと爆上がりしている点も見逃せない。 Fairway Proximity（フェアウェイからの残り距離平均）2025年：10.08m（33フィート1インチ）2026年： 8.61m（28フィート3インチ） 昨季はフェアウェイに置いても、そこからピンに絡める力がツアー平均よりやや不足していたが、今季はフェアウェイという「お膳立て」を確実にバーディチャンスへと繋げている。この「確実に仕留める力」が優勝争いの常連へと押し上げている。
■ミニドラを操り、FWキープも上昇 ゴッタラップの代名詞である飛距離（今季平均327.9ydの5位／昨季316.7ydの7位）は健在だが、今季はそこに「制御」が加わっている。ミニドラを多用する『FWキープ率』は昨季の154位から106位へと改善。特筆すべきは、フェアウェイを外した際の「外れ方」だ。 Distance from Edge of Fairway（フェアウェイ縁からの距離）：10.36m?7.42mと、ミスショットをしても、次打を狙える範囲に踏みとどまっている。この「ミスの幅」を抑えたことも、大崩れしない安定感に繋がっている。また、長距離から狙う精度も下記のように順位を大幅に上げた。 Approaches from 250-275 yards 179位?70位（109位↑）Approaches from 225-250 yards 145位?54位（91位↑）
■ピンチをチャンスに変える「リカバリー」 本人の実感通り、グリーン周りの向上も数字で見られる。『SG: Around-the-Green』は82位?14位。『Longest Hole Outs（最長チップイン）』の順位も142位?21位で、今季はたとえグリーンを外しても「入れてやる」と言わんばかりの卓越したリカバリー力を備えている。 スタッツ比較で見えてくるのは「圧倒的なパワーをミニドラで制御し、高精度のアイアンとリカバリー力で補完する」という隙の無さ。ボールは全てのショットに影響するため、新『TOUR B X』が「過去最高」との実感も頷ける。また、上記に挙げたスタッツ以外にも、下記のように順位が上がった項目が多数見られた。 【昨年より大幅に順位を上げた2026年スタッツ】SG: Total 41位?2位（39位↑）SG: Tee-to-Green 36位?3位（33位↑）SG: Putting 101位?64位（37位↑）Putting Average 112位?48位（64位↑）Putting from -20-25' 136位?18位（118位↑）Putting from -10-15' 113位?29位（84位↑）Putting from -10' 103位?4位（99位↑） 【クリス・ゴッタラップの使用ギア】1W：ピンG440 LST（9°HZRDUSスモークブラックRDX 70TX） 2W：テーラーメイドBRNRミニカッパー 5W：テーラーメイドQi354I〜9I：ブリヂストンB-Limited 220MB（KBS C-Taper 130X） 46,52,56,60°：テーラーメイドMG5（DG X100） PT：テーラーメイドSpider Xツアー BALL：ブリヂストンNew TOUR B X
