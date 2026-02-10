モデル・畑野ひろ子、結婚17周年迎えた夫と2ショットで記念日を報告「美男美女」「いつも仲良し」「理想の夫婦」 カウンター席に並んで座りピース
モデルの畑野ひろ子（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。「17回目の結婚記念日」を迎えたことを報告し、夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）との2ショット写真を披露した。
【写真】「美男美女」「理想の夫婦」結婚17周年迎えた畑野ひろ子＆鈴木啓太氏の2ショット
記念日を祝って食事に出かけたのか、写真では夫婦でカウンター席に並んで座り、仲良く寄り添い合うようにピースサインを決めている。投稿では「いつもありがとう」と、鈴木氏への感謝の気持ちも記している。
コメント欄には「おめでとうございます」「もう17年経つんだね」「美男美女で素敵なご夫婦」「いつも仲良し」「理想の夫婦」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
2人は2008年に結婚。09年4月に長女（16）、13年12月に次女（12）が誕生している。
