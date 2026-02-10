畑野ひろ子 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　モデルの畑野ひろ子（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。「17回目の結婚記念日」を迎えたことを報告し、夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）との2ショット写真を披露した。

【写真】「美男美女」「理想の夫婦」結婚17周年迎えた畑野ひろ子＆鈴木啓太氏の2ショット

　記念日を祝って食事に出かけたのか、写真では夫婦でカウンター席に並んで座り、仲良く寄り添い合うようにピースサインを決めている。投稿では「いつもありがとう」と、鈴木氏への感謝の気持ちも記している。

　コメント欄には「おめでとうございます」「もう17年経つんだね」「美男美女で素敵なご夫婦」「いつも仲良し」「理想の夫婦」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。

　2人は2008年に結婚。09年4月に長女（16）、13年12月に次女（12）が誕生している。