中川家、『エンタの神様』オファー回想 “出演条件”に「誰がそんなことやらなあかんねん！」
お笑いコンビ・中川家（剛、礼二）が、7日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（※関西ローカル）に出演。日本テレビ系『エンタの神様』の出演を辞退した理由を明かした。
【場面カット】中学生になるとパタッと散髪に来なくなった…中川家の兄・剛
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」にピン芸人の陣内智則が登場。陣内は売れた実感として『エンタの神様』の出演を回想。最初の出演では登場しても無反応だった観客が、放送された翌日の収録では歓声をあげたそうで、「1回のオンエアでこんなに認知して、ウェルカムにしてくれるんやって」としみじみと振り返った。
MCの明石家さんまが「中川家は（『エンタの神様』出てんの？）と聞くと、剛が「出てくれって言われたんですけど、条件があるって。『阪神の帽子被って阪神の法被着て漫才やれ』って言われて『誰がそんなことやらなあかんねん！』」と回想。礼二も「すごい縛りがあった」と振り返った。
なお、TVerで見逃し配信中。14日午後3時29分終了予定。
