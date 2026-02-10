お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロ（40）が9日、テレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。お笑い芸人みなみかわ（43）の堅実な一面を暴露した。

今回は東ブクロやモグライダー・芝大輔らが、クイズ形式でみなみかわを深掘りする企画を実施。「みなみかわのマイルールは？」とのお題に、東ブクロは「カメラの前ではうそをつく」と明かした。

夜の店で働く女性とトークする番組にみなみかわと出演していて、カメラの前で無料券を渡されることも。みなみかわは「奥さんも見るのでカットしてくださいね」と行く気満々の姿勢を見せるが、実際は「1回もお店に行ったことない」と東ブクロは明かした。

続いて、芝からは「キャバクラには基本行かない。千鳥の大悟さんにもらったタクシー代でしか行かない」との情報が。

そのタクシー代を持って2人でキャバクラ店を訪れたことがあり、「自車で来てるキャバ嬢がいて。キャバ嬢の車に乗って、順繰り落としてもらった」と送迎してもらって帰りの交通費も浮かせていたそう。

また、「みなみかわのすごいところは？」というテーマになると、東ブクロは「売れる前から貯金100万円」と暴露。「なんせ真面目。たくさんバイトして100万円貯金してから上京してる」とし、「お酒、たばこ、女もやらない。面白くない」とイジった。