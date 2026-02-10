アイドルグループ「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の元メンバーでアーティストの岩橋玄樹（２９）が１０日、東京・増上寺で、メジャー１ｓｔシングル「Ｄａｎｇｅｒｏｕｓ Ｋｅｙ」（２月１１日発売）ヒット祈願を行った。

ソロで活動して５年目を迎えて、自身２度目のメジャーデビューとなった。祈祷を終えて「こうやってヒット祈願をするのは初めて。めちゃくちゃパワーがついた。良い雰囲気で明日が迎えられそうだなって思います」と安堵の表情を見せた。また、楽曲について「ロックテイストですごく力強い楽曲。今までアイドルっぽさがあったんですけど、ワイルドな感じ。また一味違う岩橋玄樹が見られるんじゃないか」とアピールした。

現在、日本と米・ロサンゼルスで二拠点生活を行っている岩橋は、日本で年越しをしたという。昨年の「ＮＨＫ紅白歌合戦」には、かつての仲間たちが所属する「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」や「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」がダブルで紅白出場を果たした。

その活躍ぶりに「みんながそれぞれの道を頑張って進んでいってるってことは、僕自身も刺激になります」と言及。「比べるっていうよりは、いつまでも切磋琢磨して。みんなが親友でもありますし、ずっとライバルでもあるので。僕は僕なりに自分のペースで、他のみんなが良い報告ができたら、自分のモチベーションにもなる。みんながハッピーになればいいかな」と前を見据えた。

