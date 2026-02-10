今日10日は日本海側の雪もおさまり、広い範囲で晴れています。気温も上昇中で、全国的に寒さがゆるみ、東京都心の最高気温は4日ぶりに10℃以上となりました。明日11日朝は各地で冷え込みがゆるむでしょう。この先は高温傾向が続き、週末は春本番の暖かさです。急速に雪どけが進むため、積雪の多い所ではなだれや除雪作業中の事故などに注意してください。

今日10日は各地で寒さゆるむ 東京都心は4日ぶり10℃以上

今日10日(火)は日本海側の雪もおさまり、広い範囲で晴れています。朝は冷え込んだところも、気温はじわじわと上昇中です。



午後0時30分までの最高気温は東京都心で10.9℃と2月6日(金)以来、4日ぶりに10℃以上となりました。

※東京都心の最高気温は、7日(土)6.9℃、8日(日)2.0℃、9日(月)9.2℃。

仙台市では、昨日9日(月)は2.9℃でしたが、今日10日(火)は9.7℃と5℃以上高くなっています。

札幌市は4日ぶりに真冬日から解放されています。

明日11日朝は冷え込みゆるむ

明日11日(水・祝)朝は各地とも厳しい冷え込みがゆるむでしょう。今日10日(火)朝に比べて5℃以上高くなる所が多く、札幌は6℃高い0℃、東京都心は8℃高い8℃の予想です。



ただ、この先12日(木)以降は再び北海道は軒並み氷点下5℃前後まで下がる日が続き、関東から西も5℃を下回る日がありそうです。極端な強い冷え込みはなさそうですが、朝晩は寒さ対策が欠かせないでしょう。

土日は春の暖かさ なだれや落雪、除雪作業中の事故に注意

長く続いた寒さから一転し、この先は高温傾向が続きます。

週末にかけて気温が日毎に上昇し、14日(土)と15日(日)は全国的に春先の暖かさとなりそうです。

特に15日(日)は東京は18℃まで上がり、春本番の暖かさとなるでしょう。



積雪の多い場所でも気温が上昇し、急速に雪どけが進みます。積雪の多い所ではなだれや除雪作業中の事故などに注意してください。