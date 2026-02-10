アンデス版『ニュー・シネマ・パラダイス』誕生！ 『今日からぼくが村の映画館』公開決定
映画『今日からぼくが村の映画館』が、4月17日より全国順次公開となることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと場面スチールが解禁された。
【写真】ひとりの少年の映画愛が、小さな村に奇跡を起こす――『今日からぼくが村の映画館』場面写真
セサル・ガリンド監督の長編2作目となる本作は、南米ペルーの雄大なアンデス山脈に囲まれた小さな村を舞台に、映画に魅せられた少年の成長を描くハートウォーミングストーリー。
ペルーの教育制度の現実、アンデス高地地域の軽視、多文化国家における差別意識、内戦の傷跡など多くのテーマを温かい物語の中に描き出し、“スペイン版アカデミー賞”と呼ばれるゴヤ賞のペルー代表に選出されるなど、国内で多くの賞を受賞。ペルーの公用語のひとつケチュア語が使われ、ペルー映画史上、ケチュア語映画としては最高の興行収入を記録した。
アンデスの小さな村に住む少年シストゥは、ある日、風が運んできた映画の広告を手にする。導かれるままにたどり着いた先は、移動映画館。そこで初めて“映画”を知ったシストゥは、たちまちその物語に魅了される。この日を境に、週に1回“語り部”として、見た映画の内容を村のみんなに伝えるシストゥ。だがある日、移動映画館はこつぜんと姿を消してしまう。大好きな場所がなくなり、シストゥの映画愛はどこへ向かうのか？ やがて彼らの物語は、思いもよらぬ方向へ転がっていくー。
ポスタービジュアルは、映写機を積み、ライトを照明代わりにした車のボンネットに座り、映画を楽しむシストゥと映写技師の姿が切り取られた1枚。車の両脇には『キング・コング』や『魔人ドラキュラ』のポスターも。タイトル周りには、チャップリンやアラジンを演じるシストゥがかわいらしくレイアウトされている。
場面スチール15点も一挙解禁。映画館で見たアーサー王やキングコングなどにふんし、“語り部”としてその内容を伝える少年シストゥの愛らしい姿、スクリーンに映し出される物語に笑ったり驚いたりする観客の生き生きとした表情、『ニュー・シネマ・パラダイス』をほうふつさせる映写室の様子、アンデスの大自然の中、移動映画館に向かう一行の姿など、本作の魅力が凝縮されたシーン写真となっている。
映画『今日からぼくが村の映画館』は、4月17日より全国順次公開。
