【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 底固めできるか 【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 底固めできるか

先週のまとめ

２月２日週の南アランド円は、週半ばに大きく買われる場面があったものの、週末にかけて利益確定売りに押される不安定な展開となった。 週初は9.80円近辺でスタートし、２月９日早朝には一時9.8435円まで上昇し直近高値を更新。しかし、その後はランド売りが強まり、週明け２月10日にかけて9.78円台まで急速に値を下げている。



【ファンダメンタルズ面】



南アフリカ： プラチナや金などの商品（コモディティ）価格の軟調さがランドの重石となった。また、国内の電力不足や物流停滞といった構造的な経済不安が根強く、高値圏ではランド売りの圧力が強まりやすい地合いが続いている。



日本： 円安基調は継続しているものの、ランド円は他のクロス円に比べて上値が重く、資源国通貨特有のボラティリティに翻弄される形となった。



テクニカル分析

レジスタンス2：9.844円（2/9 高値、直近最高値）

レジスタンス1：9.815円（2/10 朝方の戻り高値）

サポート1：9.768円（1月末～2月頭の主要な支持帯）

サポート2：9.740円（直近の最安値圏、防衛ライン）



RSI (14) 足元では25.43まで急低下。明確に「売られすぎ」とされる30を割り込んでおり、短期的には反発が期待されるものの、勢いが弱いため、戻り売りに押されやすい状態である。

MACD マイナス圏でのデッドクロスが継続。ヒストグラムもマイナス幅を拡大しており、目先の下落トレンドは依然として強力である。下げ止まりを確認するには、ヒストグラムが収束し、ゴールデンクロスを形成するのを待つ必要がある。



中期的な上昇トレンドの中での「深い調整」に入っている。２月９日の高値（9.84円台）から、現在は短期的な下降チャネルに転じており、下値を切り下げる動きが顕著である。





今週のポイント：底固めできるか



メインシナリオ：9.75円付近での下げ止まりとレンジ移行

RSIの売られすぎサインを根拠に、サポート1（9.768円）～サポート2（9.740円）付近で下値が支えられるシナリオ。週前半に底固めを行い、その後は9.75円～9.82円程度の広めのレンジ内で推移する動き。MACDの反転が確認できれば、再びレジスタンス1（9.815円）をターゲットとした戻りを試す展開となる。



対抗シナリオ 1（弱気）：資源価格下落による9.70円割れ

貴金属価格の下落や中国経済の停滞懸念がランド売りに拍車をかけるシナリオ。サポート2（9.740円）を明確に下抜けた場合、中期的な上昇トレンドが崩壊し、9.70円、さらには9.60円台を目指した一段安の展開を警戒する必要がある。特に資源価格との連動性が強まっているため、外的な商品市況の悪化がトリガーとなる可能性が高い。



今週の主な予定と結果



南アフリカ

02/10-02/18 未定 SACCI景況感指数 （1月） （SACCI景況感指数）

02/12 20:00 製造業生産高 （12月） 前回 -1.1% （前月比）



