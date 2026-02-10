【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 ２０２円割れで本格調整か 【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 ２０２円割れで本格調整か

【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 ２０２円割れで本格調整か



先週のまとめ

２月２日週のスイスフラン円は、週初から力強い上昇基調を維持し、歴史的な高値圏での推移となった。 週初（２/２）は200.75円付近で取引を開始した後、スイスフランの根強い強さと円安が相まって上値を伸ばした。２月９日には一時203.85円まで上昇。その後は週明けにかけて利益確定売りに押され、足元では202.94円付近まで調整しているが、依然として高水準を維持している。



【ファンダメンタルズ面】



スイス： スイス国立銀行（SNB）による通貨高容認の姿勢や、欧州内の地政学リスクを背景とした「安全資産」としてのスイスフラン買いが継続した。インフレ抑制のためのタカ派的な期待がポンドやユーロ以上にフランの価値を支えている。



日本： 低金利環境が続く円を売り、相対的に高い実質金利を求めてスイスフランを買う動きが顕著。日銀の慎重な姿勢が、フラン円の上昇トレンドを後押しする構図が続いた。



テクニカル分析

レジスタンス2：203.85円（2/9 高値、直近最高値）

レジスタンス1：203.40円（2/10 朝方の戻り高値）

サポート1：202.80円（2/9 深夜の安値、直近支持線）

サポート2：202.00円（心理的節目、２月上旬の停滞ゾーン）



RSI (14) 足元では24.67まで低下。30を割り込む「売られすぎ」の水準に達しており、いつ自律反発が起きてもおかしくない状態。しかし、反発力が弱ければさらに下値を探る可能性も残る。

MACD ２月10日午前にデッドクロスを形成し、MACD線・シグナル線ともに急降下している。ヒストグラムはマイナス圏で推移しており、短期的な下落の勢いは依然として強いことを示唆している。



長期的には強い上昇トレンドの中にあるが、短期的には２月９日の高値（203.85円）で頭打ちとなり、現在は調整局面にある。高値を切り下げながら203円を割り込む動きを見せており、目先は底値を探る展開である。





今週のポイント：底固めできるか



メインシナリオ：202円台維持と高値圏でのもみ合い

短期的な売られすぎ（RSIの低下）を背景に、サポート1（202.80円）付近で下げ止まるシナリオ。SNBの通貨高支持を背景にフランの底堅さは変わらず、202.0円～203.5円のレンジ内で調整を完了し、再び上昇トレンドへ回帰する動き。MACDの角度が緩やかになれば、週後半にかけてレジスタンス1（203.40円）を目指す反発を想定する。。



対抗シナリオ 1（弱気）：202円割れによる本格調整の開始

日銀の政策修正期待の再燃や、欧州景気の減速懸念による「円の買い戻し」がフラン売りを上回るシナリオ。 サポート2（202.00円）を明確に割り込んだ場合、これまでの上昇幅に対する調整が本格化し、201円台、さらには200円の節目を試す展開も否定できない。MACDのマイナス圏推移が長期化する場合、戻り売りの圧力が強まるため警戒が必要である。



今週の主な予定と結果



スイス

02/13 16:30 消費者物価指数（CPI） （1月） 予想 0.1% 前回 0.0% （前月比）

02/13 16:30 消費者物価指数（CPI） （1月） 予想 0.1% 前回 0.1% （前年比）



