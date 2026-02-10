２月１０日の東京４Ｒ・３歳新馬（ダート１６００メートル＝１６頭立て）は、１番人気のステラデルークス（牡、美浦・鈴木伸尋厩舎、父インカンテーション）が、デビュー戦を白星で飾った。半兄のショームやデアフルーグはダート路線でオープンまで出世しており、きょうだいで１０頭目の勝ち上がりとなった。勝ち時計は１分３９秒７（稍重）。

道中は馬群のなかの７番手に構えて、じっくりと脚をためて運んだ。直線ではスムーズに外へ持ち出すと、みるみる加速。ゴール前は１頭だけ違う脚いろで伸びて、２着のゴールドプレイヤーに５馬身差をつけた。

横山武史騎手は「調教段階から、いい背中をしていると思っていました。レースに行ったら、さらに良かったです。砂をかぶって馬群も経験できて、本当に言うことない競馬ができました」と、納得の表情で勝利を振り返った。

兄、姉の１０頭を管理した鈴木伸調教師は「きょうだいは、みんな走るんだよね。いい競馬ができた。デアフルーグに似ているね。血統的に短いところになっていく馬が多いが、現状は１６００、１８００メートルくらいかな」と、思い入れの深い血統での白星を喜んだ。