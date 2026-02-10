巨人ＯＢでヤンキースなどでも活躍した松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が１０日、臨時コーチを務めるため巨人春季キャンプを訪問。

宮崎キャンプ第３クール初日、午前１１時１９分にグラウンドに登場。野手のケースノック前に挨拶した。

「みなさん、こんにちは。ＯＢの松井です。今日から3日間、3日間しかいられないですけど、お邪魔します。みなさん、去年のシーズン終わってオフからずっとね、個人それぞれに課題を持ってやってきていると思いますし、私はそれを後押しする立場なので、今日とりあえずゆっくり見させてもらって、みんながいいシーズンを送れるように、少しでも力になれたら。３日間だけですけど。でももし何か気になること、こういうことを聞いてみたいと、例えば、このメジャーの選手はどうだったとかね。そういうことも、もしあれば、聞いてください。自分なりのね、答えを出して、また皆さんの頑張る力、前に進む力をね、少しでも後ろから押してあげられたらいいなと思っております。３日間、よろしくお願いします」。野手陣に挨拶を終えるとスタンドにいるファンからも拍手が起こった。