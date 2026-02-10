1ËÜÌÜ´°àú¡¢2ËÜÌÜ¤Ç¥á¥À¥ë³ÎÄê¡¢3ËÜÌÜ¤Ç¶â¤ò·è¤á¤ë´°àú¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¡¢Â¼À¥¿´³ñ¤µ¤ó¤¬¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¶â¤ò³ÍÆÀ¤Î´¬¡£

¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢Âç¹ñ¡¦ÆüËÜ¡ª
Ç®Àï¤Ä¤Å¤¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£Âç²ñ6ÆüÌÜ¤ÏÆüËÜÀª¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏÂç¥¨¡¼¥¹¡¦ÌÚÈþÈÁ¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ÎÅÐ¾ì¼ïÌÜ½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤µ¤¹¤¬¤ÎÆ¼¡£¤È¤â¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ì¥³¡¼¥É¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÀª¤Ë¤ÏµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó¶â¤Î¥Á¥«¥é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçËÜÈÖ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿¿¤Î¼ïÌÜ¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢¿´¤òÇ³¤ä¤¹¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÆ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡¤µ¤ó¤¬Æ¼¡£²¿¤È¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ç¥·¥å¥Ð¥ó¥Ç¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï2ËÜÈô¤ó¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥Ô¥¿¥ê¤ÈÊÂ¤ÖÆ±ÅÀ¤Ç¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤¬2¿Í¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤ÎÆ¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬ÂçËÜÌ¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÃË»Ò¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤â¶â¤òÁÀ¤¨¤ëº®¹çÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¸Ä¿Í¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¡£¤µ¤é¤Ë´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡£ÃË»Ò¤Ç¤ÏÌÚÂ¼°ªÍè¤µ¤ó¤ÈÌÚËóÌº¿¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¶â¡¦¶ä¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï½÷»Ò¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¤µ¤ó¤¬¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²óËÌµþ¤Ç¤ÏÅßµ¨¸ÞÎØÆüËÜ½÷»ÒºÇÇ¯¾¯¤Ç¤ÎÆ¼¤È¤·¤¿Â¼À¥¤µ¤ó¤¬¡¢4Ç¯¤ò·Ð¤Æ¶â¤Ø¤ÈÆ²¡¹¤ÎÈôÌö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¡¦Å¸³«¤È¤â¤Ë´°àú¤Ê¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¡Ö´°¾¡¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
3ËÜÄ·¤ó¤Ç¤½¤Î¤¦¤Á²óÅ¾¤Î¼ïÎà¤¬°ã¤¦2ËÜ¤ÎÆÀÅÀ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¶¥¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡£¤³¤Î¡Ö1ËÜ¥ß¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤¿¤À¤·2ËÜÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏºÎÍÑ¤¹¤ë1ËÜ¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÈÖÆÀ°Õ¤Êµ»¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ëÉÕ¤±¤Ï»î¹ç¤òÀäÌ¯¤ËÌÌÇò¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË»Ò¤Î»î¹ç¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1ËÜÌÜ¤ò·è¤á¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¥°Ì¤Ë»îµ»¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë1ËÜÌÜ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È·ø¼Â¤ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤À¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¤É¤³¤«¤ÇÂç¤¤Ê¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¸«¤Æ¤¤¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
·è¾¡¤Ë4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤¬¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¥«¥é¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÅ¸³«¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÂç»ö¤Ê1ËÜÌÜ¡¢ÆüËÜÀª¤ÏÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ë¡£ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎëÌÚË¨¡¹¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¤Î1440¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃåÃÏ·è¤Þ¤é¤º¤ï¤º¤«¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤54.75ÅÀ¡£¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¤Ë¤Ï80ÅÀ°Ê¾å2ËÜ¡¢¤¬ºÇÄã¸Â¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î1ËÜÌÜ¤ÏºÎÍÑ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤»îµ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¾ÅÝ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃåÃÏ¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¸å·¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÀã±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥Ï¥Ã¥¥êÆÀÅÀ¤¬ºï¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃåÃÏ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥á¥À¥ë¤ÎÉ¬Í×¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¡¦Á°¡¹²ó¤È¤â4°Ì¡¢Èá´ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦´äÞ¼Îï³Ú¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¤Î1260¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë·è¤á¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥ºÈô¤Ó½Ð¤¹82.75ÅÀ¡£²óÅ¾¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¹µ¤¨¤¿³Ê¹¥¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤òÁè¤¨¤ë¥¹¥³¥¢¤ò1ËÜÌÜ¤Ç»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2ËÜÌÜ°Ê¹ß¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¤¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¿¼ÅÄçýè½¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥¯1260¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¢¤Ð¤¤¤ÇÅ¾ÅÝ¡£2ËÜÌÜ°Ê¹ß¤Ë¾¡Éé¤ò·ü¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ÇºÇ¸å¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Â¼À¥¿´³ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò´°àú¤Ë¥á¥¤¥¯¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸6¿ÍÃæ4¿Í¤¬90ÅÀÂæ¤ò¤Ä¤±¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤»îµ»¤Ç¡¢89.75ÅÀ¡ªÁ´ÂÎ¥é¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤Î¼ïÌÜ¤Î¶âÍÎÏ¸õÊä¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥¥·¥Î¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬Å¾ÅÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¼À¥¤µ¤ó¤Ï1ËÜÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£´äÞ¼¤µ¤ó¤â»ÃÄê3°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¥á¥À¥ë¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥á¥À¥ë¤òÂç¤¤¯°ú¤´ó¤»¤ë´°àú¤Ê1ËÜÌÜ¡ª
³ÆÁª¼ê¤Î»×ÏÇ¤¦¤´¤á¤¯2ËÜÌÜ¡£ÎëÌÚË¨¡¹¤µ¤ó¤Ïº£ÅÙ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î1440¤ËÄ©¤ß¡¢¸«»ö¤Ë·è¤á¤Æ81.50ÅÀ¡£ºÎÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥³¥¢¤ò»Ä¤·¤Æ3ËÜÌÜ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£´äÞ¼Îï³Ú¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¤Î1440¤Ë¥È¥é¥¤¡£¤³¤³¤Ç·è¤á¤Æ¤ª¤±¤ì¤Ð3ËÜÌÜ¤Ë¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï·è¤Þ¤é¤º¡£¿¼ÅÄçýè½¤µ¤ó¤Ï1ËÜÌÜ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¤¥Ã¥Á¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥¯1260¤ËÄ©¤ß¡¢º£ÅÙ¤Ï·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£85.00ÅÀ¤Ï¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¤¤¤¤¥¹¥³¥¢¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ò1ËÜÌÜ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢2ËÜÌÜÊÌ²óÅ¾¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò»Ä¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ1ËÜÌÜ¤ÈÆ±¤¸²óÅ¾¤Ç1440¤ÎÂçµ»¤òÁÀ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¡ÉéÅ¸³«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1ËÜÌÜ¤Ç´°àú¤Ê»îµ»¤ò¸«¤»¤¿Â¼À¥¿´³ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢2ËÜÌÜ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1260¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï1440¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¶õÃæ¤Ç1260¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦À¼Á¤Î»îµ»¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç²ñ¿´¤Î»îµ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â72.00ÅÀ¤È°¤¯¤Ê¤¤¥¹¥³¥¢¡£2ËÜ¹ç·×¤Ç161.75ÅÀ¤È¤·¤Æ»ÃÄê2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥À¥ë¤¬¸«¤¨¤ë¤¤¤¤°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥¥·¥Î¥Ã¥È¤µ¤ó¤â2ËÜÌÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ88.75ÅÀ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3ËÜÌÜ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÂçµ»¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¾¡Éé¤Î3ËÜÌÜ¡£»ÃÄê½ç°Ì¤ÎµÕ½ç¤ÇÎ×¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¤Þ¤º¿¼ÅÄçýè½¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤Þ¤é¤º¡£1ËÜÌÜ¤Ç1260¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤ì¤Ð¤Þ¤Ã¤¿¤¯Å¸³«¤¬°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Å¸³«¤Î¥¢¥ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÎëÌÚË¨¡¹¤µ¤ó¤Ï1ËÜÌÜ¤Ç·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¤Î1440¤ËºÆÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢1ËÜÌÜ¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÍè¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£²¿¤È¤«¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤¿´äÞ¼Îï³Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢2ËÜÌÜ¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É1440¤ËºÆÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ã¤·¤¯¿ÈÂÎ¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±¤ëÅ¾ÅÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Èá´ê¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£
¶¥µ»½ªÈ×¡¢3ËÜÌÜ¤Î»îµ»¤Ç83.50ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥¥·¥Î¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬»ÃÄê1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤ÆÄ©¤àÂ¼À¥¿´³ñ¤µ¤ó¤Î3ËÜÌÜ¡£¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1ËÜÌÜ¡¦2ËÜÌÜ¤È¤âºÎÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥³¥¢¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼À¥¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ¼¥á¥À¥ë°Ê¾å¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»îµ»¤ÇÂçÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆ¼¤Ï³ÎÄêºÑ¡£¤Ê¤é¤Ð¶â¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1ËÜÌÜ¤Ç·è¤á¤¿¤Î¤È¤ÏµÕÊý¸þ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÄ©¤ó¤ÀÂ¼À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò´°àú¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥ÉÎ¾Êý¤Ç¤Î1440¥á¥¤¥¯¡£89.25ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤Ç¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥¥·¥Î¥Ã¥È¤µ¤ó¤ò¾å²ó¤ê»ÃÄê1°Ì¤Ë¡£¤³¤ì¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¥°¥°¥Ã¤È°ú¤´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡ª
¢Â¼À¥¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ë¤Ï´°àú¤Ê1440¤¬2ËÜÉ¬Í×¡ª
3ËÜÌÜºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢2ËÜÌÜ¤Ç83.25ÅÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËºÆÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥ÉÎ¾Êý¤Ç¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¼À¥¤µ¤ó¤È»÷¤¿¹½À®¤Ç¤¹¤¬¡¢´°À®ÅÙ¤ÇÂ¼À¥¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë»îµ»¤òµá¤á¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â¼À¥¤µ¤ó¤Ï2ËÜ89ÅÀÂæ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å²ó¤ë¤Ë¤Ï91.25ÅÀ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾õ¶·¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤µ¤ó¤ÏÂ¼À¥¤µ¤ó¤Î¾å¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤º¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Â¼À¥¤µ¤ó¤¬¶â¡¢¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥¥·¥Î¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¶ä¡¢¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤µ¤ó¤¬Æ¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì¤Ë¤¤¿¤Î¤Ï1ËÜÌÜ¤Ë¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¥¹¥³¥¢¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¡¢1ËÜÌÜ¥ß¥¹¤«¤é¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¶â¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥¥·¥Î¥Ã¥È¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¾¥¤¤µ¤ó¤â1ËÜÌÜ¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢3ËÜÌÜ¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1260¤È¤¤¤¦¹½À®¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ËÜÌÜ¤Ë1440¤ò·è¤á¤ë¡¢2ËÜÌÜ¤Ë¥á¥À¥ë·÷Æâ¤Î³Î¼Â¤Ê¥¹¥³¥¢¤ò»Ä¤¹¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç3ËÜÌÜ¤Ë¶â¤ò³Í¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥é¥¤¤ò¤¹¤ë¡¢Â¼À¥¤µ¤ó¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤¬¾ì¤òÀ©°µ¤·¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Î»î¹ç¡£Åö¤¿¤êÁ°¤È¸À¤¨¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢1ËÜ¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¶â¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é1ËÜÌÜ¤«¤é·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢ÃçÎÉ¤·¤Î¥¾¥¤¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¥¤¥Á¥Ð¡¼¥ó¡ª¡×¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤È¡¢Èá´î¤³¤â¤´¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âÆüËÜÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤Êó¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡£¤½¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥é¥¤¥É¤·¤ÆÂç²ñ13ÆüÌÜ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´äÞ¼¤µ¤ó¤Ë¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
ÆüËÜÃæ¤Ç¡Ö»ä¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ä¤ë¡ª¡×¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª