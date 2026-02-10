テクノマセマが後場カイ気配スタート、ソフトウェア部門の大型案件獲得で今期利益予想引き上げ

テクノマセマティカル<3787.T>が後場にカイ気配スタートとなった。同社は１０日午前１１時３０分、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の単独決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の営業利益予想を従来の８００万円から５５００万円（前期は２億８６００万円の営業赤字）、最終利益予想を１００万円から６０００万円（同２億８５００万円の最終赤字）に引き上げており、材料視された。



ライセンス事業においてソフトウェア部門で計画外の大型案件を獲得。ハードウェア部門は計画を下回って推移するものの、ロイヤルティー収入は想定以上となる見込みで、利益を押し上げる。売上高予想は据え置いた。４～１２月期の売上高は５億４４００万円（前年同期比９４．４％増）、最終損益は６７００万円の黒字（前年同期は２億４３００万円の赤字）となった。為替差益７００万円を計上。営業・経常・最終利益は通期計画を上回った。



出所：MINKABU PRESS