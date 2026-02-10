「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日正午現在でＮＥＣ<6701.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



きょうの東京市場でＮＥＣは続急騰している。１月２９日に開示した２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算は売上高が２兆４２２３億１７００万円（前年同期比４．３％増）、最終利益が１４２２億７８００万円（同９８．８％増）だった。大幅増益を達成したものの、同時期にＡＩによる代替が進むことによるＳａａＳ型サービスの需要縮小への懸念が広がった「アンソロピック・ショック」の影響を受け株価水準を大きく切り下げており、自律反発への期待が高まっていた。



そんななか、２月９日の取引終了後、業績見通しに照らした現在の株価水準などを総合的に考慮し、取得総数６８０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．５１％）、取得総額３００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表。株価の支援材料になり、投資資金を引き寄せている。



出所：MINKABU PRESS