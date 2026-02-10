日比谷設が後場上げ幅急拡大、今期業績・配当予想の増額修正と株式２分割を発表

日比谷総合設備<1982.T>が後場に上げ幅を急拡大。連日の上場来高値更新となり、６０００円台に乗せた。この日、２６年３月期の業績・配当予想の上方修正と１対２の株式分割の実施を発表しており、株価の刺激材料となった。



今期の売上高予想は従来の見通しから８億円増額して９４３億円（前期比５．０％増）、最終利益予想は１３億円増額して７３億円（同２３．６％増）に引き上げた。手持ち工事が順調に進捗し、利益率も改善する。受注高に関しては大型案件の受注が進み、当初の予想を６５億円上回る１０２０億円になる見通し。期末配当予想は３０円増額して８０円に見直した。年間配当予想は１３０円（前期は９４円）となる。株式分割は４月１日を効力発生日とする。４～１２月期の売上高は６４３億３６００万円（前年同期比１３．３％増）、最終利益は５１億４４００万円（同６５．６％増）となった。



出所：MINKABU PRESS