2月11日より『ABEMA』で無料放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム 2』。

モテを自覚している16人の恋愛強者がハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1 モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』の続編で、2025年2月に放送されたシーズン1は「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破した。

今回のシーズン2では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、タレントの谷まりあ、菊池風磨がMCを務め、参加者は元AKB48や元『テラスハウス』メンバーなど、今回も粒ぞろいだ。リアルサウンドテックでは番組放送に先駆けて参加者全員へインタビュー。今回はまりや（永尾まりや）のインタビューをお届けする。（編集部）

■「思っていた100倍、過酷でした」

ーーまずは番組に参加することになったきっかけ、応募の理由を教えてください。

まりや：「モテ決定戦」ということで、自分ではモテてきた自負はありましたが、もし1位になれなかったり、最初に脱落したりしたら嫌だなという不安もあって。 でも、あえてその“証”を掴み取りたいという気持ちで参加を決めました！

ーー前回の『ラブパワーキングダム』で特に印象に残っていることも教えてください。

まりや：実はマルタから帰ってきた後に、シーズン1を見返したんです。シーズン2に参加する前とはまた違う視点で見ることができて、ドキドキ感がすごく伝わってきました。 特に印象に残っているのは、AKB48時代の先輩であるみほさんです！ 最初は緊張している様子でしたが、だんだん自分らしさが出て場を盛り上げる姿を見て、「みほさんらしさが出ているな」と応援する気持ちで見ていました。後半は、男性メンバーとのイチャイチャシーンもあって、「みほさんこういう一面もあるんだ」って、いろんなみほさんを見られて感動しましたね（笑）。私もみほさんからバトンを渡されたような気持ちで「頑張らなきゃ」と自分を奮い立たせました！ あとはレイカちゃんがパッと見ですごくタイプで可愛いと思ったのに、早々に脱落してしまったのがショックで、「なんで！？」と驚きました。

ーー実際に参加してみて、番組の雰囲気はいかがでしたか？

まりや：思っていた100倍、過酷でした。最初は「楽しもう」という軽い気持ちでしたが、投票が近づくにつれて、みんなの必死さが伝わってきて。「私も落ちたくない、でも誰かが必ず落ちる」という独特の緊張感に、ちょっとおかしくなりそうでしたね。初めての気持ちでした。「普通にみんなで恋愛したい！」と思うときもありましたが、投票のために頑張りました。

ーー今回の参加者をみた上での印象は？

まりや：男性陣で、強そうだなと思ったのはユウキくんです。スタイルが良くて目立っていましたし、見た目はチャラそうなのに中身はすごく優しくて。そのギャップにやられる女の子は多いだろうなと感じましたし、実際に女子のあいだでもユウキくんの愚痴的な会話がなくて、「ユウキくん優しいよね」という声が多かったです。女性陣だと、のりこちゃん。すごく仲良くなったんですが、彼女は一人だけ恋愛をしにきていて（笑）。「外国人さんが好き」と言いながら、誰に投票するのか全く予想がつかなくて。 誰が誰を好きなのかは大体見えてくるものですが、彼女の票だけは最後まで読めず、みんなの心を良い意味でかき乱す存在だったと思います！

■「1カ月の間に全学年の男子から告白されたことがある」

ーー『ラブパワーキングダム』は“モテ”を自認する方々のみが参加する番組ということなので、”モテ武勇伝”を聞かせてください。

まりや：中高一貫校に通っていたとき、1カ月の間に全学年（中1から高3までの6学年）の男子から告白されたことがあります（笑）。下級生からも上級生からも一気に告白されて、自分でも「ビンゴ！」みたいな不思議な感覚でした！

ーーすでに撮影を終えられていると思うので、ネタバレにならない範囲でご自身が考える見どころや自分以外で注目して欲しいメンバーを教えてください

まりや：やっぱり投票のシーンは大きな見どころですが、その裏で生まれる「本気の恋愛」にも注目してほしいです！ みんな恋愛強者なので、自分を作ってモテるために騙すんですが、そのなかでもちょっと“ラブ”が生まれている気がします。騙しているうちに、「自分の方が転がされているかも？」「ちょっと好きかも」というのがあって、そこが見どころです。注目メンバーはこうたくんです。私は彼と一番話したんですが、とにかく人柄が飛び抜けて良くて。みんなバチバチななか、彼がそのキャラクターで和ませてくれました。モテに来ていなさそうな彼がどう“モテ”に動くのか、ぜひ注目してほしいです！

（文＝リアルサウンドテック編集部）