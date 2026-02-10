日本トムソン<6480.T>が大幅高で再び４ケタ大台に切り返し、一時９．６％高の１０８０円まで駆け上がり昨年来高値を更新した。長期波動でも２０１８年５月につけた１０５３円をクリアし、時価は２００７年８月以来約１８年半ぶりの高値圏に浮上した。直動案内機器を製造・販売し、特に半導体製造装置向けで高い商品競争力を発揮している。また、工作機械やロボットアームの回転部分に組み込まれるニードルベアリングでも需要を獲得し収益に反映、株式市場の世界的なテーマとなっている「フィジカルＡＩ」関連の一角としても頭角を現している。



足もとの業績は成長路線をまい進。半導体製造装置向け直動案内機器、ロボット向けベアリングともに好調で、９日に発表した２６年３月期第３四半期（２５年４～１２月）決算は、営業利益が前年同期比３．４倍の２３億６１００万円と急拡大した。これが評価され波状的な買いを呼び込んでいる。株価は昨年４月を大底に約１０カ月にわたり一貫して下値を切り上げているが、ＰＢＲは依然として１倍を下回った状態で割高感が意識されにくく、今後一段の増配が期待できることもあって、追随買いを誘導している。



出所：MINKABU PRESS