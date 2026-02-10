【カヌレ型ムースショコラ】


現役パティシエ・megu'cafeによる、手軽で差がつく絶品ケーキ&焼き菓子レシピ。

見た目がとってもおしゃれで、味もおいしい。なのに、材料はスーパーで揃う身近なもので、特別な道具も不要！？しかも調理の工程も最小限でOK！可愛すぎるスイーツを初心者さんでも簡単に作ることができると評判です。自分で楽しむのはもちろん、誰かにあげたくなってしまうお店みたいな仕上がりに感動するはず。

※本記事はmegu'cafe著の書籍『ふつうの材料だけで作る 新しいおうちカフェスイーツ』から一部抜粋・編集しました。

■カヌレ型ムースショコラ＜保存期間／冷蔵で1〜2日＞

バレンタインに迷ったらこれ！　

断面がかわいすぎるムースショコラは、マシュマロで作るから驚くほど簡単。

食べるとふわしゅわ、やみつきになります。

断面がかわいすぎるムースショコラ


◆材料

シリコンモールド ミニカヌレ型2台（8個）分

いちごチョコレート……45g

チョコレート……110g

ホワイトチョコレート……70g

生クリーム……70ml

マシュマロ……45g（約10個）

◆作り方

［ チョココーティングを作る ］

1. チョコレートをそれぞれ湯煎にかけて溶かす。

2. チョコレート、ホワイトチョコレートを型に4個分ずつ流し、逆さにして余分なチョコを落とす。冷凍庫で1時間以上冷やして固める。

型の内側にチョコが行き渡るように


型の内側にチョコが行き渡るように、たっぷり流します

余分なチョコを落とす


落としたチョコは3の工程で使って

［ ムースを作る ］

3. 生クリームとマシュマロを大きめの耐熱ボウルに入れて電子レンジで2分加熱して混ぜ、2 等分して、1のいちごチョコレートとチョコレートに加え、それぞれ混ぜる。

混ぜ合わせます


温かいうちに混ぜ合わせます

［ 仕上げる ］

4. 3を2の型に流し、冷蔵庫で2〜3 時間以上冷やして固める。

たっぷり入れると、固まったときに取り出しやすいです


10分目までたっぷり入れると、固まったときに取り出しやすいです

◆memo

コーティングチョコは、熱々よりも少し冷めてきた頃に型に流して。チョコレートに適度な厚みが出ます。型に流し込む量次第で、チョコレートは多少余ることがあります。

・シリコンモールド ミニカヌレ型

シリコンモールド ミニカヌレ型


＜注意点＞

•生クリームは特に記載がない限り、乳脂肪分40%台のものを使用しています。

•チョコレートは基本的に板チョコを使っています。

•電子レンジは特に記載がない限り、600Wで加熱しています。

•「保存期間の目安」は、作った日を含めての日数です。それぞれラップなどで包装、またはジッパー付き保存袋や密閉できる保存容器に入れて冷蔵庫で保存した際の期間です。

•SNSで紹介しているレシピと材料や作り方が異なる場合がありますが、どちらも間違いではありません。

著＝megu'cafe／『ふつうの材料だけで作る 新しいおうちカフェスイーツ』