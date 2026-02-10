ごほうびガトーショコラ


卵・バターをマヨで代用⁉　カフェ風「チョコチャンククッキー」／なんとかなるおやつ

特別な材料や道具がなくても、「なんとかなる」スイーツレシピ！

お菓子作りには特別な材料が必要だったり、ものすごく手間がかかったり。そんな思い込みを覆すのが、現役パティシエで３姉妹の母のemi sweetsさんが考案した「なんとかなる」レシピです。

「日々のごはんみたいに、気軽にお菓子作りを楽しんで欲しい」という想いで、材料も道具も工程もシンプルにしたレシピ。オーブンの代わりにレンジを使ったり、定番の材料を家庭にあるもので代用したりと、お菓子作りのハードルがぐっと下がるスイーツレシピを、好評につき追加でご紹介します。

※本記事はemi sweets著の書籍『材料・手間は最小限。すぐ作れて、ちょっとときめく なんとかなるおやつ』から一部抜粋・編集しました。

■【レンジで3分半】ごほうびガトーショコラ

焼き立てはふんわり、冷ますとしっとり濃厚なガトーショコラの時短レシピ。

ボウル1個でできるのに本格的な仕上がりです！

【材料】（直径15cmの丸型1台分）

チョコレート（ブラックがおすすめ）…150g

バター…75g

砂糖…75g

卵…3個

A

・薄力粉…35g

・ココアパウダー…30g

・ベーキングパウダー…1g

粉糖（お好みで）…適量

【下準備】

・卵は常温に戻す。

【作り方】

（1）ボウルにチョコレートとバターを入れて湯煎または電子レンジで溶かし、泡立て器で混ぜる。

ボウルにチョコレートとバターを入れて湯煎


＊さらさらになるまで

（2）砂糖と卵を加えて混ぜる。

砂糖と卵を加えて混ぜる


（3）Aをふるいながら加え、なじむまでよく混ぜる。

なじむまでよく混ぜる


（4）型に流し、生地の空気を抜く。

生地の空気を抜く


（5）ふわっとラップをかけ、電子レンジ（600W）で3分30秒加熱する。

電子レンジで3分30秒加熱する


＊ラップはふわっと

（6）ラップを外し、型のまま冷ます。型から外し、お好みで粉糖をふりかける。

◎下にお皿を敷いておくと生地があふれても安心です。

◆注意点

・ 電子レンジの加熱時間は出力600Wのものを使用したときの目安です。500Wの場合は、1.2倍を目安に、こまめに様子を見ながら加減してください。

・電子レンジの機種により、加熱や焼け具合が異なります。加熱時間は目安ですのでこまめに様子を見ながら加減してください。

◆著者／emi sweets

製菓学校卒業後にパティシエとして勤務し、出産後は飲食店に勤めながら調理師免許を取得。現在は3人姉妹の子育てをしながら、現役パティシエとして活躍している。初心者でも失敗しない、材料も工程もシンプルでコスパのよいおやつレシピをYouTube で発信中。

著＝emi sweets／『材料・手間は最小限。すぐ作れて、ちょっとときめく なんとかなるおやつ』